チラシを配る大学生高松市 イベントや帰省などで交通量が増え事故が多くなりやすい年末年始。香川大学の学生が19日、自転車のマナー向上を目指してデザインしたチラシを配りました。 高松市の香川大学幸町キャンパス前で開かれた街頭キャンペーンには、学生やあいおいニッセイ同和損保の社員らが参加しました。 配布したチラシの片面は、自転車の利用者に交通ルールを知ってもらおうと、香川