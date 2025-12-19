森保監督とJFA宮本会長が出席日本サッカー協会（JFA）は12月19日、東京都内で2026年の日本代表年間スケジュール発表会見を行い、各カテゴリーの活動概要を明らかにした。いよいよ迎える北中米ワールドカップ（W杯）イヤー。本大会直前の5月31日にはキリンチャレンジカップが国立競技場で行われることが決まった。森保一監督率いる日本代表は3月に欧州遠征からスタート。同31日にイングランド・ウェンブリースタジアムで同国代