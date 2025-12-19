俳優の伊藤英明、本宮泰風が１９日、横浜市内で行われたＤＭＭＴＶ「ドンケツｓｅａｓｏｎ２」×神奈川県警察「詐欺なんて撲滅じゃ！」イベントに登場した。１１月から配信中の「ドンケツｓｅａｓｏｎ２」と神奈川県警のコラボイベント。伊藤が神奈川県警大和署、本宮は同戸部署の一日警察署長に就任した。伊藤は「国際電話を使った詐欺の手口が急増しています。『＋』から始まる電話には要注意。みんなで止めよう国際電話詐