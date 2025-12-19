日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１９日、都内で会見し、来年の活動日程を発表した。北中米Ｗ杯（６月１１日〜７月１９日）を控えるＡ代表は、５月３１日に国立競技場で試合を行うことが決定した（対戦相手調整中）。また、来秋の日程に関して、２６年９月２４日にキューアンドエースタジアムみやぎで、同９月２８日にエディオンピースウイング広島で親善試合を開催。同１０月１日に横浜国際総合競技場で、同１０月５日には国立