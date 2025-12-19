女優のキムラ緑子が１９日、都内で行われた主演舞台「わが歌ブギウギ―笠置シヅ子物語―」（来年１月２日開幕、２０日まで東京・三越劇場）の公開稽古に、俳優の松村雄基らと出席した。２０２３年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」で趣里が演じた主人公のモデルで、「東京ブギウギ」などのヒット曲で知られる笠置シヅ子さんの生涯を舞台化。パワフルに歌って踊るキムラは「踊りながら歌うのが難しい。ずーっと歌ってない