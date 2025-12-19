長野県伊那市の住宅で2022年、住人の女性＝当時（85）＝を殺害し、通帳や印鑑を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた無職橋爪亮太被告（30）の裁判員裁判で、長野地裁（坂田正史裁判長）は19日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。起訴状によると、22年12月1日深夜から2日昼までの間に、女性の首を圧迫して窒息死させ、通帳や印鑑、マイナンバーカードを奪ったとしている。被告は女性名義の口座から自身の口座に350