食料供給困難事態対策法の運用イメージ政府が食料危機を想定した机上演習を実施したことが19日分かった。今年4月に施行した「食料供給困難事態対策法」の基本方針に基づく初めての訓練で、米国などからの大豆の輸入に懸念が生じたとのシナリオ。近年、異常気象やロシアのウクライナ侵攻で供給不安が現実味を帯びており、食料自給率が低い日本として危機感を持って対応を強化する。17日に関係省庁の担当者らが集まり非公開で行