名鉄バスセンター「現状通り」営業へ名古屋鉄道は2025年12月19日、閉鎖を決めていた「名鉄バスセンター」について、営業を継続すると発表しました。【ここまでやってたのに…？】これが超豪華だった「さよならイベント」の様子です！（写真）名鉄バスセンターは名鉄名古屋駅の再開発に伴い、2026年3月末時点で営業を終了する予定でした。11月29日には「ありがとう名鉄バスセンター 〜思い出を乗せて、未来の街へ〜」まで開催さ