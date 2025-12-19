NTTドコモは、茨城県立日立商業高等学校の学園祭ブースや街の店舗を対象に、「d払い」を利用すると抽選でdポイントが最大100％還元されるキャンペーンを開催する。期間は12月20日～2026年1月19日まで。 期間中、対象店舗で「d払い」を利用すると、抽選で最大100％分のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。 還元率は、1等が100％、2等が50％、3等が10％、4等が1％。進呈上限は、1回あたりお