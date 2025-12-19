¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ï12·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î³«ºÅ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÍèÇ¯1·î31Æü¡¢ÃË»Ò¤ÏÆ±2·î1Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤Î¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ìó41Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÃË½÷³Æ28¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£ÆÀÉ¼¿ô¾å°ÌÃË½÷³Æ2Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤ò·èÄê¡£¼ç¾­¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£½ÊÇµ¡Ê24¡áNECÀîºê¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤âºÇ¶¯¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Ï