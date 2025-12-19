男性への愛知県警の対応愛知県警岡崎署の留置場で2022年、持病があった男性＝当時（43）＝が勾留中に適切な医療を受けられず死亡した事件で、亡くなる2日前に体調悪化でほとんど動かない様子を見た署員らが「雑談」として「大丈夫。死ねへん」といった会話をしていたことが19日、検察が開示した供述調書で分かった。医師が男性の入院を勧めた際には、署員が診療簿に「現状維持でいい」と記載していたことも判明した。留置主任