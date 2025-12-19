造幣局広島支局の60代男性職員が市中から回収された貨幣を外部に持ち出した問題で、広島県警が窃盗容疑で職員を書類送検していたことが19日、県警への取材で分かった。職員は問題発覚後に死亡していた。書類送検容疑は6月、複数枚の貨幣を支局外に持ち出して盗んだ疑い。支局では回収貨幣を溶かして新たな貨幣を製造。職員は回収貨幣をコンテナに移す作業を担当していた。造幣局によると、監視カメラに職員が貨幣を外部に持