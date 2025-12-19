ＷＢＣ米国代表にジャイアンツの右腕ローガン・ウェブが選出されたことが１８日（日本時間１９日）、発表された。この日発表されただけでＴ・スクバル（タイガース）、Ｍ・ミラー（パドレス）、Ｄ・ベドナー（ヤンキース）に次いで４人目。先発陣はＰ・スキーンズ（パイレーツ）、スクバル、ウェブ、Ｊ・ライアン（ツインズ）で固まった。米ポッドキャスト「トーキンベースボール」はＸ（旧ツイッター）で米国のローテ予想を