ボートレース大村の「日刊スポーツ杯＆ニッカン・コム杯」は１９日、優勝戦が行われる。大神康司（５３＝福岡）は１８日に行われた準優９Ｒ、インから先マイも２艇に差されてバックでは３艇並走。２Ｍで２艇を先に回し、冷静に差して２着を確保した。レース後は「ちょっとターンマークに寄り過ぎたかな。見事に２つに差されたね。インで１９連勝していたので記録を伸ばせずにガックリ」と苦笑いだ。ただ、舟足には「部分的に