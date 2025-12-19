TOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）とKing & Princeによる日韓トップアイドルグループの共演が、話題を集めている。【写真】「新たな聖地」誕生！ボムギュ、大阪散策SHOTTXTの日本公式Xは12月18日、「CDTVライブライブにて KingandPrinceさんとお会いしました ありがとうございました」というコメントとともに写真を公開した。公開された写真は、12月15日に出演したTBS系音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG F