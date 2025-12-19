結婚記念日に日本旅行を訪れた際の食事を酷評した女優キム・ジホが、大学生の娘とのデートの様子を公開した。【写真】キム・ジホ、日本での食事を酷評キム・ジホは最近、自身のSNSに「娘と“完全体”でのお出かけ」とコメントし、写真を共有した。写真の中でキム・ジホは、娘と並んで座り、仲睦まじくポーズを取っている。キム・ジホの娘は、母親と同じ白いトップスを身に着け、長い髪を下ろしており、顔を隠していても母親によく