来年度の診療報酬改定について、医師や看護師の人件費などにあたる「本体」部分は、3.09％の引き上げで最終調整していることがわかりました。患者が治療などを受ける際に、医療機関に支払われる「診療報酬」の改定をめぐり、19日午後、高市首相と片山財務相、上野厚労相による協議が行われ、医師や看護師の人件費などにあたる「本体」部分は、3.09％引き上げる方向で最終調整していることがわかりました。薬価を含めた診療報酬全体