◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会（19日、代々木第一体育館）フィギュアスケートの全日本選手権が19日から始まり、男子ショートプログラムで鍵山優真選手が暫定トップに立ちました。2026年のミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ね、優勝者が代表一枠を勝ち取ります。男子ショートでは鍵山選手が全体21番目で登場。冒頭の4回転トウループ+3回転トウループを決めると、続く4回転サルコウも成功させます。途中ステッ