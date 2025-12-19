東京証券取引所19日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。米国市場のハイテク株高を好感し半導体関連株が買われた。長期金利の上昇を受けて、利ざやの改善が見込める銀行株の値上がりが目立った。終値は前日比505円71銭高の4万9507円21銭。東証株価指数（TOPIX）は26.77ポイント高の3383.66。出来高は約27億4668万株だった。