熱されたガス式のタンドール窯＝18日、ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】インドの首都ニューデリーを抱えるデリー首都圏政府は今月、炭やまきを使ったタンドール窯の使用禁止令を出した。窯はナンやタンドリーチキンなどインド料理を作るには欠かせないが、炭やまきは大気汚染の元凶だと見なされた。困惑する店もあり、対策の是非を巡る議論が過熱しそうだ。タンドールは円筒形の窯で、壁面にナンやチャパティ（薄焼き