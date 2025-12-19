インフルエンザ感染者数の推移厚生労働省は19日、全国約3千の定点医療機関から8〜14日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計14万2434人で、1機関当たり36.96人だったと発表した。前週比0.96倍で、3週連続で減少したが、警報レベルとされる1機関当たり30人を5週連続で超えた。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは宮崎の99.93人。福岡75.39人、鹿児島75.14人が続いた。四国、九州地方など西日本での