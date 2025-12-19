俳優の伊藤英明（50）と俳優の本宮泰風（53）が19日、横浜市内でDMMTVオリジナルドラマ「ドンケツseason2」神奈川県警察「詐欺なんて撲滅じゃ！」イベントに出席した。伊藤は大和署、本宮は戸部署の一日警察署長に就任。「ドンケツ」ではヤクザを演じているだけに、2人とも「どのギアでいったらいいのか今もずっと戸惑っています」「つかみきれない」とドギマギ。ぎこちない登場だったが、詐欺への注意を力強く呼びかけた