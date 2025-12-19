新疆ウイグル自治区ボルタラ（博爾塔拉）蒙古自治州のシャルシレー（夏爾希里）自然保護区管理ステーションはこのほど、今年の夏に現地の石河子大学の科学研究チームとの特別合同調査で採取したキク科植物が、コウリンタンポポ（学名はピロセラ・アウランティアカ、中国語名は橙黄細毛菊）だったと発表しました。コウリンタンポポが中国国内で確認されたのは初めてです。この重要な生態学の発見は権威ある学術誌の「植物分類学報」