ソフトバンクの津森宥紀投手（27）が19日、福岡市内の球団事務所で来季の契約交渉に臨み、1300万円減の年俸6000万円で更改した。6年目の今季は中継ぎとして22試合に登板し、1勝1敗、1セーブ、3ホールド。防御率は3・38に終わった。また、2年目から4年連続で40試合以上に登板していたが、今季は大きく下回った。プロ入り初の減俸更改に「今年は例年と違って試合数も半分くらいしか投げられていない」と悔しさをにじませた。