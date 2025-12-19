寺院などで現金や貴金属類を盗んだ疑いなどで逮捕されていた男2人について、警察は静岡県内や1都6県で36件の事件に関与していたことを裏付け、12月19日までに捜査を終結したと発表しました。被害総額は約2950万円ということです。 警察によりますと、住所不定で無職の男（25）と住所・職業ともに不詳の男（22）は、2025年1月から6月までの間、静岡県内や1都6県の寺院などを狙って侵入し、現金や貴金属を盗む犯行を繰り返していた