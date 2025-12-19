タレントのほしのあき（48）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で騎手の三浦皇成の36歳誕生日を祝ったことを報告した。「HappyBirthdayKousei」とメッセージが添えられ、36のろうそくが立てられたケーキの写真を公開。「19歳に出会って21歳で結婚して今36歳。アラフォーって、、びっくり」とコメントした。また、「誕生日モーニングデートはコメダ珈琲」とモーニングを楽しむ様子も披露した。1