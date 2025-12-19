19日午前、大分県杵築市の漁港で軽乗用車が岸壁から海に転落する事故があり、乗っていた78歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】漁港の岸壁から軽乗用車が転落78歳の男性死亡バック中に誤って海へ大分・杵築市 19日午前9時すぎ、杵築市熊野の加貫漁港で、「海に車が落ちた」と釣り人から消防に通報がありました。 消防がおよそ15分後に救助活動を開始し、車内から男性を引き上げ病院に運びましたが、およそ2時間後に死