１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５０５円７１銭（１・０３％）高の４万９５０７円２１銭だった。２日ぶりに上昇した。前日の米株式市場では、同日発表の１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が市場予想を下回り、追加利下げの思惑が広がったことや、米半導体大手の好決算が好感され、主要株価指数がそろって上昇した。流れを受けた東京市場でも日経平均への影響度が大きい半導体関連