シンガー・ソングライターの絢香が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットとともに38歳の誕生日を迎えたことを報告した。18日が誕生日の絢香は「幸せな誕生日に感謝Grateful for such a happy birthday」とし、イチゴのバースデーケーキの前でほほ笑むショットや食事を楽しむ様子を披露した。フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「いつも素敵な歌を届けてくれて、ありがとう！」「素敵な誕生日