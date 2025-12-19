今夏からオーストラリア・パースに家族で移住したタレントのＳＨＥＬＬＹ（４１）が１８日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。密着映像も含め、現地での生活を公開した。ＳＨＥＬＬＹは１９年に離婚した前夫との間に長女（９）、次女（７）がおり、２１年に事実婚パートナーとなったカメラマンの男性との間に２２年秋、第３子となる女児（３）が誕生。「子供の視野を広げたい」との思いで、家族５人で渡豪すると語っ