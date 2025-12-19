2025年9月、那覇市（なはし）のホテルで父親を刃物で刺して殺害したとして逮捕されていた当時20歳の息子について、那覇地方検察庁は19日不起訴処分としました。この事件はことし9月、那覇市牧志の国際通りにあるホテルの客室で、大分県別府市に住む自営業の46歳の父親の首や顔などを刃物で複数回刺し、殺害したとして当時20歳の息子が殺人の疑いで逮捕・送検されたものです。那覇地方検察庁は息子の刑事責任能力を調べるため、約3