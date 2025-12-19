12月18日 発表 画像はゲーミングデスクトップPC「STORM」の新製品「SGシリーズ」 ソフマップゲーミングは12月18日、公式XにてゲーミングPCの価格改定を発表した。 今回の価格改定は想定を上回る注文により、一部パーツの供給不足が発生していることを受けたもの。この影響により、やむを得ず価格改定を行なうことになったという。 ソフマップゲーミングのSGシ