ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２１日、昨季王者のＢＬ東京を迎え撃つ。１４日の開幕戦で横浜を３９―２７で倒しており、静岡県磐田市のヤマハスタジアムで行うホーム開幕戦で、２連勝を狙う。対照的にＢＬ東京は前節の埼玉戦を０―４６で落としている。だがレヴズに油断はない。１９日の公開練習後、取材に対応した藤井雄一郎監督（５６）は「前の試合は関係ない」と口元を引き締めた。昨季のレギュラーシーズ