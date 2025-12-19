GitHubは12月19日、日本国内においてデータレジデンシーに対応した「GitHub Enterprise Cloud」の一般提供を開始した。これにより、データ所在地に厳格な要件や方針を持つユーザーは、業務に不可欠な管理機能とエンタープライズグレードのガバナンスを維持しつつ、GitHub Enterprise Cloudの導入が可能になるという。○コードやリポジトリデータの保存場所を柔軟に管理可能にこれまで、日本におけるクラウド導入は複雑な規制や老朽