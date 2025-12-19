◆プロボクシング全日本新人王決勝▽ミドル級（７２・５キロ以下）５回戦佐々木革―テイラー海（２０日、東京・後楽園ホール）１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、ミドル級は東軍・佐々木革（かく、２０）＝八王子中屋＝が７２・５キロ、西軍のテイラー海（２２）＝本田フィットネス＝が８００グラムアンダーの７１・７キロでともに一発クリアした。戦績は佐々