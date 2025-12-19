NHKは19日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の曲目を発表した。『第76回NHK紅白歌合戦』ビジュアル(C)NHKKing ＆ Princeは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露。ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。SixTONESは、 6周年アニバーサリーメドレーと題して「Imitation Rain」「バリア