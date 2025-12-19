１９日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦２人が死亡した火災で、店のオーナーが非常用ボタンの受信盤の「電源を入れたことがない」と話していることや同室の木製のドアノブが壊れていたことなど様々な問題点が判明したことを報じた。コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「厚生労働省が所管の公衆浴場法の方では非常ボ