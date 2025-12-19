2025年のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクが1位指名、交渉権を獲得して話題を集めた、スタンフォード大学所属の佐々木麟太郎選手（20）が2025年12月17日、自身のインスタグラムを更新。米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手（34）との笑顔ショットを披露した。「雄星さんの背中を追って」佐々木選手は「先日、菊池雄星さんと監督と夕食を共にし、貴重お時間と貴重なお話しを頂きました」といい、菊池投手と食事をしたことを報