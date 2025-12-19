対ドル小動き＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは066台前半のもみ合い。昨日米消費者物価指数（ＣＰＩ）の弱い伸びを受けたドル売りに0.6600台から0.6631まで豪ドル高ドル安も続かず、0.6610台でオセアニア朝をスタート。午前中に0.6622を付ける場面も豪ドル買いは続かず、午後に入って.6605を付けている。 豪ドル円は102円80銭台から朝の豪ドル買いに103円13銭まで上昇。日銀会合後は直後の円買いに102円86銭を付けると