【英国】 公共部門ネット負債（11月）16:00 予想105.0億ポンド前回174.0億ポンド 小売売上高（11月）16:00 予想0.3%前回-1.1%（前月比) 予想1.0%前回0.2%（前年比) 予想0.2%前回-1.0%（除自動車燃料・前月比) 予想1.5%前回1.2%（除自動車燃料・前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ生産者物価指数（11月）16:00 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想-2.1%前回-1.8%（前年比