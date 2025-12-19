日銀会合後、振幅を経てやや円売り＝東京為替概況 日銀金融政策決定会合は市場の予想通り0.25%の利上げを決定し、政策金利は0.75％となった。 ドル円は今朝155円50銭台で始まり、日銀会合前に155円80銭台まで上昇。発表後はいったん155円60銭を付けたものの、すぐに反発し156円16銭を付けた。利上げ自体はほぼ完全に織り込まれていた。利上げの投票が全会一致で据え置き投票がなかったこと(物価見通しのところで2名の