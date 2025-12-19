線路をまたぐ跨線橋の点検業務の入札で談合したとして、公正取引委員会は19日、JR東海と業者5社の独禁法違反を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出した。JR東海が受注希望を取りまとめ、不可欠な役割を果たしたと判断した。