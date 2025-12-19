18日、米アリゾナ州フェニックスで開かれた「ターニング・ポイント・USA」の年次集会で演説するエリカ・カーク氏（共同）【フェニックス共同】9月に射殺された米保守系活動家チャーリー・カーク氏＝当時（31）＝が創設した政治団体「ターニング・ポイント・USA」の年次集会が18日、西部アリゾナ州フェニックスで始まった。カーク氏の妻で団体代表のエリカ氏は演説で「バンス副大統領を次の大統領にしよう」と呼びかけた。バンス