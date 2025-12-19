【ライトノベル展 2025】 開催期間：12月19日13時～12月28日 KADOKAWAは、ライトノベルの魅力を多面的に体感できる企画イベント「ライトノベル展 2025」をSHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷）にて12月19日13時から12月28日まで開催する。 開幕に際し、ラノベ MV「ラノオト」にてコラボが実現した中川翔子さんがイベントへのお祝いや期待、ラノベへの想いを語る動画が公開された。 また