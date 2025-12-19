アルバルク東京は12月19日、フランク・カミンスキーを右膝関節炎のためインジュアリーリストに登録したことを発表した。 現在32歳のカミンスキーは、213センチ115キロの体格を誇るビッグマン。「NBAドラフト2015」でシャーロット・ホーネッツから1巡目全体9位指名を受けると、フェニックス・サンズ、アトランタ・ホークス、 ヒューストン・ロケッツでもプレーし、NBA通算4