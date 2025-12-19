[12.18 ¹ñÆâÇÕ2²óÀï ¥Ó¥ì¥à 1-5 ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à]¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎMF»°¸Í½Ø²ð¤¬2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î5-1¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâÇÕ2²óÀï¤Ç¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¥Ó¥ì¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°¸Í¤ÏÁ°È¾21Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢PA³°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êGK¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ËÈô¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë39