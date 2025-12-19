JFLに降格したアスルクラロ沼津は19日、篠田善之氏の新監督就任を発表した。福岡で現役引退後、同クラブで指導者の道を歩み始めた篠田氏は08年途中にトップチーム監督に就任。その後、FC東京や清水、甲府の監督を務め、25年は中国の南通支雲足球倶楽部を率いていた。篠田新監督はクラブを通じ、「このたび、アスルクラロ沼津の監督に就任いたしました、篠田善之です。クラブが再びJの舞台へ戻るという大きな目標を達成出来る