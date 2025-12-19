横浜F・マリノスは19日、ヴィッセル神戸GK坪井湧也の完全移籍加入を発表した。坪井は今季、期限付き移籍したRB大宮アルディージャに在籍していた。坪井はクラブを通じ、「横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、初めまして。ヴィッセル神戸から加入することになりました、坪井湧也です。歴史と伝統のあるこのクラブで戦えることを本当にうれしく思います。横浜F・マリノスの魅力である攻撃的なサッカーをピッチで体現し、勝