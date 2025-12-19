ポートランド・トレイルブレイザーズ vs サクラメント・キングス日付：2025年12月19日（金）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 134 - 133 サクラメント・キングス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対サクラメント・キングスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・