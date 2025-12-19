ＣＡＩＣＡＤＩＧＩＴＡＬ [東証Ｓ] が12月19日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比44.9％減の7600万円に落ち込んだが、26年10月期は前期比40.8％増の1億0700万円にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比94.6％減の200万円に大きく落